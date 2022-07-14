Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
На сколько увеличились пенсионные активы ЕНПФ
14 Июля 2022 12:58

На сколько увеличились пенсионные активы ЕНПФ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пенсионные активы ЕНПФ на 30 июня текущего года составили 13,4 трлн тенге. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пенсионные активы ЕНПФ на 30 июня составили 13,4 трлн тенге, увеличившись с начала года на 324,7 млрд тенге», - сказал Галымжан Пирматов.

Глава финрегулятора также сообщил, что инвестдоход ЕНПФ с начала года составил порядка 352,6 млрд тенге, пенсионные взносы – 811,9 млрд тенге, пенсионные выплаты – 134,7 млрд тенге, объем досрочных изъятий – 830 млрд тенге.

Ранее Галымжан Пирматов заявил, что геополитические риски и высокая волатильность курса рубля оказали сильное давление на обменный курс тенге.

Новости по теме
С начала года инфляция в Казахстане выросла до 14,5%  - Нацбанк
Глава государства провел расширенное заседание Правительства
Стоимость доллара к валютам других стран обновила максимумы за 20 лет
Автор:
Корреспондент
Читайте также
Глава государства провел расширенное заседание Правительства
С начала года инфляция в Казахстане выросла до 14,5%  - Нацбанк
Стоимость доллара к валютам других стран обновила максимумы за 20 лет
Прогнозы по пику инфляции озвучил глава Нацбанка РК
Несмотря на волатильность, доходность пенсионных активов остается положительной – глава Нацбанка
Система ОСМС оказалась неэффективной - Касым-Жомарт Токаев
Компании с иностранным участием выигрывают 40% тендеров в автодорожной отрасли
Безналичные операции казахстанцев составили 35,6 трлн тенге за 5 месяцев
Популярное
1 Сель сошел на трассу в Алматинской области
2 Более 300 случаев острой кишечной инфекции зарегистрировали в Алматинской области
3 Собиравшую ягоды женщину застрелил житель СКО
4 Сколько всего заработала Елена Рыбакина на турнирах Большого шлема
5 Стимулирующие экономию воды тарифы предлагают установить в Казахстане

Лента новостей

Архив