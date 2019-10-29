На сколько увеличилась выработка электроэнергии объектами ВИЭ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сколько увеличилась выработка электрической энергии объектами ВИЭ в Казахстане за 9 месяцев 2019 года, сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Закону «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» в этом году исполнилось 10 лет. Благодаря закону в стране появился абсолютно новый сектор энергетики, сформировался рынок «зеленой» энергии», - сказал Канат Бозумбаев на заседании Правительства.

Министр добавил, что законом определяется меры поддержки в виде гарантированной покупки электроэнергии от объектов возобновляемых источников единым закупщиком электроэнергии Расчетно-финансовым центром по 15-летнему договору по аукционному тарифу (в тенге), а также обеспечения подключения объекта к электрическим сетям.

Инвесторы получают следующие преференции: тарифы ежегодно индексируются с учетом инфляции и изменения курса доллара; энергопроизводители освобождаются от оплаты услуг энергопередающих организаций на передачу электрической энергии; в рамках Предпринимательского кодекса предоставляются инвестиционные преференции.

«Система фиксированных тарифов на начальном этапе развития позволила быстро запустить рынок «зеленой» энергии. В 2014 году было 26 действующих объектов с установленной мощностью 178 МВт. По итогам 2019 года в стране будет действовать 87 объектов мощностью 1042 МВт», - пояснил Канат Бозумбаев.

Выработка за 9 месяцев текущего года, по его словам, составила 1,65 млрд Вт/ч, доля чистой энергетики составляет около 2,2% внутреннего рынка.

«Годовой плановый показатель в объеме 2,4 млрд кВт/ч будет выполнен. Увеличение выработки электрической энергии объектами ВИЭ за 9 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составляет 65%», - резюмировал Канат Бозумбаев.