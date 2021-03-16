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    12:10, 16 Март 2021 | GMT +6

    На сколько увеличат образовательный госзаказ в колледжах Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О работе по расширению охвата молодежи техническим и профессиональным образованием рассказала вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следующий шаг - это расширение молодежи охватом ТиПО. С 2017 года реализуется данный проект. Порядка 300 тысяч человек получили первую рабочую специальность бесплатно», - сказала Бибигуль Асылова, выступая на расширенном заседании комитета Мажилиса по социально-культурному развитию на тему «Актуальные вопросы развития системы технического и профессионального образования: модернизация образовательного процесса и техническая оснащенность колледжей».

    Вместе с тем, вице министр добавила, что ежегодно 30% выпускников 9-х классов и более 50% выпускников 11-х классов поступает на платное обучение.

    «Совместно с местными исполнительными органами мы планируем поэтапный переход, это сказано и в предвыборной платформе «Nur Otan», к 100% охвату молодежи бесплатным ТиПО по востребованным специальностям. Для этого до 2025 года планируется увеличение объемов госзаказа от 20 до 50 тысяч мест. При финансировании местных бюджетов в первую очередь планируется обеспечить всех желающих выпускников 9-го класса бесплатным обучением в колледжах», - добавила Бибигуль Асылова.


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