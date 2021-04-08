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    14:19, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    На сколько уменьшился товарооборот между Казахстаном и Россией во время пандемии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сколько уменьшился товарооборот между Казахстаном и Россией во время пандемии, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Россия - крупнейший торговый партнер Казахстана. Наша доля во внешней торговле республики составляет порядка 20%. С удовлетворением констатируем, что совместными усилиями удалось не допустить значительного сокращения товарооборота. По итогам прошлого года он уменьшился на 4,5% и составил 19 млрд долларов США», - сказал Сергей Лавров после встречи со своим казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.

    Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что это тоже очень солидный объем.

    «И у нас есть понимание, что тенденция роста товарооборота будет восстановлена, прежде всего, благодаря слаженной и активной работе Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Хочу отметить, что торговля продукцией химической промышленности и сельскохозяйственным сырьем даже выросла в прошлом году. Это подчеркивает, что в рамках ЕАЭС можно добиваться хороших результатов через сопряжение усилий», - подчеркнул Сергей Лавров.


    Теги:
    МИД РК Экономика Россия Интеграция и партнерство
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