Установить для Android
×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: +20 °С
Алматы: +26 °С
USD 429.21 EUR 522.99
RUB 5.83 CNY 66.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

На сколько повысят зарплату сотрудникам органов гражданской защиты в РК

21 Мая 2021 12:27
Поделиться:
На сколько повысят зарплату сотрудникам органов гражданской защиты в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин рассказал, на сколько планируется повысят зарплату сотрудникам органов гражданской защиты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Поощрят ли спасателей, тушивших лесной пожар в Риддере
Сколько человек спасли в Казахстане зимой во время снежных заносов Казахстанцев призвали не оставлять детей без присмотра 35% погибших при пожарах находились в алкогольном опьянении - МЧС РК

«Для улучшения социального обеспечения сотрудников органов гражданской защиты и благодаря поддержке Главы государства, Правительства идет поэтапное повышение денежного довольствия. В течение трех лет мы должны поднять уровень довольствия с среднем от 10% до 53%. Необходимо прорабатывать вопрос жилищных выплат, а также сокращения пенсионного возраста спасателей по категории «гражданские служащие». Для примера, наши спасатели выходят на пенсию в 63 года, при этом условия труда сопряжены с тяжелыми психологическими, физическими нагрузками», - рассказал Юрий Ильин в ходе отчетной встречи с населением.

Министр также ответил на вопрос одного из жителей по поводу повышения зарплаты спасателей-водолазов. По словам министра, средняя зарплата сотрудников составляет 170 тысяч тенге.

«Касательно повышения заработной платы, прежде всего, данные категории - спасатель-водолаз относится к категории гражданских служащих в оперативно-спасательном отряде. В 2019 году было повышение заработной платы для данных категорий до 30%. Сейчас средняя заработная плата составляет около 170 тысяч тенге. Я понимаю, что это довольно небольшие деньги, поэтому вопрос поэтапного увеличения заработной актуален и для данной категории», - сказал Юрий Ильин.

Как отметил глава МЧС, в дальнейшем рассматривается аттестация гражданских спасателей, военнослужащих, также поэтапное увеличение их заработной платы и социального пакета.


Подписывайтесь на наш канал:

#МЧС  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
Поощрят ли спасателей, тушивших лесной пожар в Риддере
Сколько человек спасли в Казахстане зимой во время снежных заносов
Казахстанцев призвали не оставлять детей без присмотра
35% погибших при пожарах находились в алкогольном опьянении - МЧС РК
Популярное
1 Россия открыла сухопутную границу для казахстанцев – родных братьев и сестер граждан РФ
2 «Астана Су Арнасы» предупредила жителей столицы о прекращении подачи воды
3 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане
4 Полки с бесплатными продуктами для нуждающихся организовали молодые люди в Караганде
5 Желтая дорожная разметка удивила жителей Петропавловска
Читайте также
Количество погибших при пожарах увеличилось на 24% в Казахстане
26 сотрудников ДЧС Алматы приняли присягу в честь памяти погибших пожарных
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Умбет Шолпан
Умбет Шолпан
954-047
rusred@inform.kz

Архив