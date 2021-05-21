На сколько повысят зарплату сотрудникам органов гражданской защиты в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин рассказал, на сколько планируется повысят зарплату сотрудникам органов гражданской защиты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для улучшения социального обеспечения сотрудников органов гражданской защиты и благодаря поддержке Главы государства, Правительства идет поэтапное повышение денежного довольствия. В течение трех лет мы должны поднять уровень довольствия с среднем от 10% до 53%. Необходимо прорабатывать вопрос жилищных выплат, а также сокращения пенсионного возраста спасателей по категории «гражданские служащие». Для примера, наши спасатели выходят на пенсию в 63 года, при этом условия труда сопряжены с тяжелыми психологическими, физическими нагрузками», - рассказал Юрий Ильин в ходе отчетной встречи с населением.

Министр также ответил на вопрос одного из жителей по поводу повышения зарплаты спасателей-водолазов. По словам министра, средняя зарплата сотрудников составляет 170 тысяч тенге.

«Касательно повышения заработной платы, прежде всего, данные категории - спасатель-водолаз относится к категории гражданских служащих в оперативно-спасательном отряде. В 2019 году было повышение заработной платы для данных категорий до 30%. Сейчас средняя заработная плата составляет около 170 тысяч тенге. Я понимаю, что это довольно небольшие деньги, поэтому вопрос поэтапного увеличения заработной актуален и для данной категории», - сказал Юрий Ильин.

Как отметил глава МЧС, в дальнейшем рассматривается аттестация гражданских спасателей, военнослужащих, также поэтапное увеличение их заработной платы и социального пакета.