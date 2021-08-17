На сколько повысили оплату за обучение студентам в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В этом году в Северо-Казахстанском государственном университете им. М.Козыбаева (Kozybayev University) повысили оплату за обучение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В вузе заверили, что повышение стоимости обучения изменится незначительно.

«Идут слухи, что вуз повышает оплату на 50%. Это не так. В среднем обучение стоило 400 тысяч тенге. В этом году повысится на 20-30%», - сказала ответственный секретарь приемной комиссии Гульмира Оспанова.

По ее словам, место в общежитии предоставят иногородним, в первую очередь. Рассчитывают, что проблем с местами не будет. В общежитиях для студентов создали необходимые условия.

«Создаются условия и вузе. Теперь теория будет тесно соприкасаться с практикой. В прошлом году те, кто получал технические специальности, например, практику проходили на заводах. После окончания университета работодатели предоставили им места», - сказала Г.Оспанова.

В этом году в университете выделили около 800 грантов. Дополнительно 50 бюджетных мест предоставил акимат области.



