+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

На сколько повысили оплату за обучение студентам в Петропавловске

17 Августа 2021 21:10
Поделиться:
На сколько повысили оплату за обучение студентам в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В этом году в Северо-Казахстанском государственном университете им. М.Козыбаева (Kozybayev University) повысили оплату за обучение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Звонок из банка: 120 человек обманули мошенники в СКО
605 обладателей медали Елбасы получили образовательные гранты в вузы РК Лабораторию для диагностики патологий плода открыли в СКО Более 214 тысяч североказахстанцев вакцинировались от СOVID-19

В вузе заверили, что повышение стоимости обучения изменится незначительно.

«Идут слухи, что вуз повышает оплату на 50%. Это не так. В среднем обучение стоило 400 тысяч тенге. В этом году повысится на 20-30%», - сказала ответственный секретарь приемной комиссии Гульмира Оспанова.

По ее словам, место в общежитии предоставят иногородним, в первую очередь. Рассчитывают, что проблем с местами не будет. В общежитиях для студентов создали необходимые условия.

«Создаются условия и вузе. Теперь теория будет тесно соприкасаться с практикой. В прошлом году те, кто получал технические специальности, например, практику проходили на заводах. После окончания университета работодатели предоставили им места», - сказала Г.Оспанова.

В этом году в университете выделили около 800 грантов. Дополнительно 50 бюджетных мест предоставил акимат области.



Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Образование   #Вузы  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Звонок из банка: 120 человек обманули мошенники в СКО
605 обладателей медали Елбасы получили образовательные гранты в вузы РК
Лабораторию для диагностики патологий плода открыли в СКО
Более 214 тысяч североказахстанцев вакцинировались от СOVID-19
Популярное
1 Генпрокуратура Узбекистана назвала причины крушения самолета ВВС Афганистана
2 Глава государства выразил соболезнования родным Амангельды Сейтхана
3 46 человек наказаны за двойное гражданство в Павлодарской области
4 Поликлиники Атырауской области приостановили плановый приём пациентов
5 Месячный ребенок умер от коронавируса в Алматы
6 6869 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
Читайте также
При каких условиях школы Алматы перейдут на онлайн-формат
Более 214 тысяч североказахстанцев вакцинировались от СOVID-19
Генпрокуратура Узбекистана назвала причины крушения самолета ВВС Афганистана
Глава государства выразил соболезнования родным Амангельды Сейтхана
46 человек наказаны за двойное гражданство в Павлодарской области
Поликлиники Атырауской области приостановили плановый приём пациентов
Месячный ребенок умер от коронавируса в Алматы
6869 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив