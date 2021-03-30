РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:41, 29 Март 2021 | GMT +6

    На сколько повысилась заболеваемость коронавирусом среди детей в столице

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сколько повысилась заболеваемость коронавирусом в столице среди детей, сообщила руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля, главный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В динамике наблюдается рост случаев среди детей до 14 лет в 1,8 раза, то есть в январе – 571, феврале – 479, марте – 871, при этом рост наблюдается во всех возрастных группах детей», - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в СЦК.

    При этом, по ее словам, в марте наблюдается увеличение в 1,7 раза заболевших среди работающих, в 1,5 раза выросла заболеваемость неработающего населения и пенсионеров, также рост произошел среди школьников в 1,6 раза и студентов в 1,5 раза.

    «Среди детей, посещающих детские дошкольные учреждения, зарегистрировано 170 случаев. На карантин было закрыто 104 ДДУ (одно ДДУ с 9 случаями), в том числе 95 групп. В настоящее время продолжают быть на карантине 19 ДДУ, в том числе 16 групп», - уточнила Сархат Бейсенова.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!