На сколько повысилась заболеваемость коронавирусом среди детей в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сколько повысилась заболеваемость коронавирусом в столице среди детей, сообщила руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля, главный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В динамике наблюдается рост случаев среди детей до 14 лет в 1,8 раза, то есть в январе – 571, феврале – 479, марте – 871, при этом рост наблюдается во всех возрастных группах детей», - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в СЦК.

При этом, по ее словам, в марте наблюдается увеличение в 1,7 раза заболевших среди работающих, в 1,5 раза выросла заболеваемость неработающего населения и пенсионеров, также рост произошел среди школьников в 1,6 раза и студентов в 1,5 раза.

«Среди детей, посещающих детские дошкольные учреждения, зарегистрировано 170 случаев. На карантин было закрыто 104 ДДУ (одно ДДУ с 9 случаями), в том числе 95 групп. В настоящее время продолжают быть на карантине 19 ДДУ, в том числе 16 групп», - уточнила Сархат Бейсенова.