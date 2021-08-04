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На сколько поражены легкие у вакцинированных пациентов

4 Августа 2021 17:45
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На сколько поражены легкие у вакцинированных пациентов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большинство поступивших в стационар, как правило, вакцинировались за 3, 5, 10 дней до появления первых клинических симптомов. Об этом рассказала врач-инфекционист высшей категории, кандидат медицинских наук Сауле Атыгаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Действительно, среди заболевших пациентов есть и вакцинированные. Их пока минимальное количество. На уровне стационара - единичные случаи. После вакцинации поступают пациенты в средней степени тяжести. Поражение легких тоже носит минимальный характер – 4, 5, 10 %. Нужно сказать, что они не попадают в реанимационные отделения, у них снижаются клинические проявления. Средние сроки пребывания в стационаре на несколько дней короче, чем у тех, кто не был вакцинирован», - отметила эксперт.

Она напомнила, что вакцина не профилактирует инфицирование.

«Если после вакцинации прошло короткое время до встречи с вирусом, менее, чем две-три недели, пока начнут вырабатываться поствакцинальные антитела, инфицирование может быть. Вирус может со слизистых попадать в легочную ткань и другие органы и системы, могут развиться клинические проявления продвинутой коронавирусной инфекции. Поэтому каждый случай требует расследования. Как правило, когда мы проводим собственные исследования на уровне своей клиники, то большинство поступивших, как правило, вакцинировались за 3, 5, 10 дней до появления первых клинических симптомов. По крайнее мере, в стационар попадают такие пациенты. Да, вакцинированные могут болеть, но они заболевают в легкой форме. Вакцина предотвращает тяжелое течение заболевания и летальные исходы, что очень важно», - сказала Сауле Атыгаева.


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#Здравоохранение   #Статистика   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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