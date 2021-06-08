На сколько подорожало жилье в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За месяц (май 2021 года к апрелю 2021 года) цены продажи нового жилья повысились на 2,6%, перепродажи благоустроенного – на 0,9%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 0,7%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Кроме того, в мае 2021 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 48351 и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 19 процентов. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-май 2021 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось в 2,5 раза.