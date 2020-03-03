На сколько подорожали товары и услуги в Казахстане с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Цены на продовольственные товары за два месяца т.г. (февраль 2020 г. к декабрю 2019 г.) увеличились на 1,9%, непродовольственные товары – на 1%, платные услуги – на 0,9%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике РК.

С начала текущего года (февраль 2020 г. к декабрю 2019 г.) повышение цен отмечено на овощи на 11,6%, крупы, масло сливочное – по 2,9%, фрукты – на 2,3%, муку – на 2,1%, макаронные изделия – на 1,9%, молоко пастеризованное, рыбу мороженую – по 1,6%, изделия из мяса, конину – по 1,5%, творог – на 1,4%, баранину, сыр сычужный, кисломолочные продукты – по 1,3%, колбасные изделия, говядину – по 1,2%, чай – на 1,1%, булочные и мучные изделия – на 0,9%. Табачные изделия подорожали на 3,2%. Снижение цен зафиксировано на сахар-песок на 2%, рис – на 1,7%, пшено – на 1,1%.

Прирост цен на автомобили составил 1,3%, моющие и чистящие средства – 1,1%, бытовые приборы – 1%, товары личного пользования – 0,9%, текстильные изделия – 0,8%, мебель и предметы домашнего обихода, посуду – по 0,7%. Бензин подорожал на 5%, дизельное топливо – на 0,3%, а уголь каменный подешевел на 0,3%.

Уровень цен на правовые услуги, страхование личных транспортных средств вырос по 5%, услуги детских дошкольных учреждений – на 1,9%, здравоохранения – на 1,2%, культурных мероприятий – на 0,9%. Проезд внутригородским автобусом подорожал на 2,9%, воздушным пассажирским транспортом – на 0,8%, а железнодорожным – подешевел на 0,4%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на вывоз мусора повысились на 4,9%, электроэнергию – на 3%, отопление центральное – на 0,8%, горячую воду – на 0,7%, холодную воду – на 0,6%, а на канализацию – снизились на 0,9%.