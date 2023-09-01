На сколько подорожали тарифы на коммунальные услуги в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В августе 2023 года месячный индекс потребительских цен составил 0,7% (в июле т.г. – 0,6%). Цены на платные услуги повысились на 1,9%, непродовольственные товары – на 0,5%, а на продовольственные товары остались без изменений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального бюро статистики РК.

Основной вклад в инфляцию внесли повышение тарифов на коммунальные услуги. Так, услуги на водоотведение подорожали на 18%, холодную воду – на 13,1%, горячую воду – на 7,8%, электроэнергию – на 6,7%, газ, транспортируемый по распределительным сетям, – на 5,5%, вывоз мусора, содержание жилья – по 1,3%. Проезд городским транспортом подорожал на 7,5%, сотовая связь – на 2,8%. Снизились цены на услуги воздушного пассажирского транспорта на 19,6%, железнодорожного – на 0,2%.

По непродовольственным товарам прирост цен в августе наблюдался на ранец, рюкзак ученический - на 5,9%, детскую одежду и обувь – по 2,9%. По сравнению с прошлым месяцем повысились цены на бензин марки АИ-95/96 на 3,9%, бензин АИ-98 – на 1,9%, газ сжиженный в баллонах – на 1,4%.

Из продуктов питания цены на рис выросли на 2,1%, свинину – на 1,2%, молоко консервированное – на 1,1%, молоко питьевое, говядину – по 0,6% каждый. Повышение цен отмечено на минеральную и питьевую воду на 1,4%, прохладительные напитки – на 1%, табачные изделия – на 0,8%. Подешевели свежие овощи на 6,1%, картофель – на 4%, масло подсолнечное – на 2,3%, крупа гречневая – на 2%, сахар-песок – на 1,8%.

Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Карагандинской области – 1,3% (выше среднереспубликанского уровня на 0,6 п.п.), самая низкая – в городе Шымкенте, Атырауской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областях – по 0,2%.

В разрезе регионов цены на продовольственные товары больше всех выросли в Акмолинской области на 0,9%, непродовольственные – в Акмолинской области на 1,2%, платные услуги – в Карагандинской области на 4%.

Инфляция в августе в годовом исчислении составила 13,1%. Цены на продовольственные товары повысились на 12,4%, непродовольственные товары – на 13,5%, платные услуги – на 13,9%.

По сравнению с августом 2022 года капуста подорожала на 67,2%, рис – на 42,6%, молоко концентрированное без сахара – на 37%, напитки негазированные – на 26,6%. Цены на парацетамол повысились на 57,3%, тарифы на услуги лечения в дневном стационаре – на 40,4%, вывоз мусора – на 36,1%. Напротив, в годовом выражении подешевели смартфоны – на 23,4%, сахар-песок – на 21,3%, чеснок – на 17,8%, крупа гречневая – на 14%, лук репчатый – на 10,8%, масло подсолнечное – на 9,2%.

Бюро ежемесячно рассчитывает показатель индекса потребительских цен, характеризующий уровень инфляции. Наблюдаются изменения тарифов и цен на услуги и товары, всего по 508 позициям. Регистрация цен производится по выборочной сети предприятий торговли и сферы услуг различных форм собственности во всех областных центрах, столице и определенному кругу городов и районных центров. Динамические изменения по инфляции можно посмотреть на специально-разработанном интерактивном дэшборде, где охвачены показатели, начиная с 2018 года.