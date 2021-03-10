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    14:01, 10 Март 2021 | GMT +6

    На сколько подорожали продукты питания в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области статистики посчитали прирост цен на продовольственные и непродовольственные товары и услуги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента Бюро национальной статистики, за два месяца этого года уровень инфляции в регионе составил 1,2%. Продукты подорожали почти на 2%, прирост цен на непродовольственные товары и услуги - менее 1%.

    Среди продуктов заметно подорожали овощи – более чем на 10%. Продолжается рост цен на яйца: за январь-февраль еще на 6,7%. Стоимость хлеба возросла на 5%, муки – на 3,6%, сахара – на 2,6%. Подорожали масло и жиры, крупы, молочные и кондитерские продукты, мясо, рыба и морепродукты, фрукты. Только рис незначительно подешевел – на 5%.

    Дороже жителям региона обходятся товары личного пользования, моющие и чистящие средства, некоторые виды одежды и обуви, фармацевтическая продукция. Возросла и цена на автомобили – почти на 3%.

    Среди услуг значительный рост цен отмечается на услуги кинотеатров – более чем на 13%. Больше придется платить за почтовые и нотариальные услуги, в парикмахерских и страховых компаниях, за ремонт обуви.

    В департаменте добавили, что с января этого года при построении индекса потребительских цен доля продовольственных товаров составляет 39%, непродовольственных – около 30%, платных услуг – 31%.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Другие государственные органы Цены и тарифы Общество Статистика
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