На сколько подорожали продукты питания в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области статистики посчитали прирост цен на продовольственные и непродовольственные товары и услуги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента Бюро национальной статистики, за два месяца этого года уровень инфляции в регионе составил 1,2%. Продукты подорожали почти на 2%, прирост цен на непродовольственные товары и услуги - менее 1%.

Среди продуктов заметно подорожали овощи – более чем на 10%. Продолжается рост цен на яйца: за январь-февраль еще на 6,7%. Стоимость хлеба возросла на 5%, муки – на 3,6%, сахара – на 2,6%. Подорожали масло и жиры, крупы, молочные и кондитерские продукты, мясо, рыба и морепродукты, фрукты. Только рис незначительно подешевел – на 5%.

Дороже жителям региона обходятся товары личного пользования, моющие и чистящие средства, некоторые виды одежды и обуви, фармацевтическая продукция. Возросла и цена на автомобили – почти на 3%.

Среди услуг значительный рост цен отмечается на услуги кинотеатров – более чем на 13%. Больше придется платить за почтовые и нотариальные услуги, в парикмахерских и страховых компаниях, за ремонт обуви.

В департаменте добавили, что с января этого года при построении индекса потребительских цен доля продовольственных товаров составляет 39%, непродовольственных – около 30%, платных услуг – 31%.