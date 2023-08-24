На сколько подорожали лекарства в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В июле текущего года фармацевтическая продукция подорожала на 0,2% за месяц и на 10,8% за год. Рынок медикаментов по-прежнему принадлежит импортерам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еnergyprom.kz.



Наибольшее удорожание в месячной динамике было отмечено в Павлодарской области - на 1,2%. Следом идут область Улытау - плюс 0,7% за месяц, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская и Костанайская области - плюс 0,6% в каждом из регионов. В Атырауской и Акмолинской областях цены остались на прежнем уровне. В Туркестанской, Карагандинской и Алматинской областях цены, напротив, немного снизились - на 0,4%, 0,3% и 0,1% соответственно.

В годовой динамике наибольший годовой рост цен был зафиксирован в Алматы - сразу плюс 18% за год. В тройке антилидеров также оказались область Улытау - плюс 15,4%) и Кызылординская области - плюс 14,9%. Наименьший годовой рост цен был отмечен в области Жетысу - на 5,9%.

Среди фармацевтической продукции в месячной динамике подорожали парацетамол- на 2,4%, «Эссенциале форте Н» — на 1,6%, капли «Фенистил Нью» — на 1,3%, «Энап» — на 0,9%, активированный уголь — на 0,7%. Подешевела такая продукция, как ацикловир - на 0,7%, азитромицин и «Ингавирин» - на 0,6%, «Смекта» - на 0,5%, «Корвалол» - на 0,4, «Ренни», спрей «Аквалор Форте» - на 0,3%, «Йодомарин» и ацетилсалициловая кислота - на 0,2%, «Нурофен» - на 0,1%.

В годовой динамике заметно подорожали парацетамол - сразу на 58,2%, раствор йода - на 29,9%, спрей «Аквалор Форте» - на 28,3%, амброксол - на 21,5%, ацетилсалициловая кислота - на 18%, активированный уголь - на 17,8%, ацикловир - на 16,5%).

Тем временем в Астане состоялись публичные слушания по обсуждению проекта наценки единого дистрибьютора как субъекта специального права на лекарственные средства и медицинские изделия в рамках ГОБМП и системы ОСМС. «СК-Фармация» хочет увеличить свою наценку на 11,2%. Представители профильных ассоциаций говорят, что не понимают, из-за чего будет прирост.

В целом Казахстан обеспечивает себя фармацевтическими товарами на достаточно низком уровне. К примеру, по итогам января–июня текущего года спрос (реализация на внутреннем рынке плюс микроскопический экспорт) на провитамины, витамины и их производные был обеспечен собственным производством лишь на пренебрежительно малые 0,02%. В стране за этот период произвели всего 43 кг витаминов, хоть это и на 48,3% больше, чем годом ранее. Для сравнения: импорт составил 173,2 тонны (плюс 10,4% за год).

Спрос на антибиотики обеспечен лучше, но все же всего на 38,2%. Производство антибиотиков достигло 7,8 тонны — на 11,2% больше, чем годом ранее. Импорт при этом составил 12,7 тонны, минус 50,7%. Соответственно, доля импорта составила 61,8% от ресурсов. На внутреннем рынке реализовали 20,4 тонны антибиотиков — на 38% меньше, чем годом ранее (сказался спад пандемии коронавируса).

По итогам первого полугодия текущего года Казахстан импортировал 13,9 тысячи тонн медикаментов на сумму 694,2 млн долларов США. В натуральном выражении рост составил 11,9%, в денежном, напротив, объем импорта уменьшился на 3,7%.

Из стран СНГ в Казахстан ввезли 4 тысячи тонн медикаментов — на 3,8% меньше, чем годом ранее. Больше всего медикаментов завезли из России: 2,9 тысячи тонн на 40,9 млн долларов США. Казахстан также импортирует заметные объемы медикаментов из Беларуси и Украины: 609,9 и 413,3 тонны соответственно.

Объем импорта из прочих государств, не входящих в состав СНГ, составил 9,9 тысячи тонн — на 19,9% больше, чем годом ранее. В тройке лидирующих стран оказались Китай (2,2 тысячи тонн), Германия (1,3 тысячи тонн) и Индия (1,2 тысячи тонн).