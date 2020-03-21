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На сколько хватит продовольствия в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султана Ерлан Бекмырзаев рассказал о работе по обеспечению продовольственной безопасности в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сегодня с акимом города во время утреннего объезда посетили ряд торговых и продовольственных центров и убедились в их бесперебойной работе. В городе имеется достаточное количество продовольственных товаров, это примерно месячная норма, что соответствует обычному графику поставки продовольствия», - сказал Ерлан Бекмырзаев.
Он также подчеркнул, что важно не допускать роста цен на продовольственные товары и товары первой необходимости.
«По овощной группе имеются договоренности СПК с поставщиками на поставку продукции на сумму 1,3 млрд тенге, это выделено из местного бюджета на стабфонд. В прошлом году мы закупили 8 тонн муки, что является годовым объемом обеспечения хлебом. Продукция будет реализована во всех крупных торговых сетях и рынках», - добавил Ерлан Бекмырзаев.
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