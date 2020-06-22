На сколько хватит имеющихся запасов тестов на коронавирус в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сколько хватит имеющихся запасов тестов на коронавирус в столице, рассказала руководитель управления общественного здравоохранения столицы Сауле Кисикова на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, в лабораториях города Нур-Сутан имеются запасы тестов, которых хватит на ближайшие 10-15 дней. Ежедневно проходят тесты в столице порядка 4,5 тысяч граждан.

Было отмечено, что в первую очередь тестируются лица «с клиникой» и лица из близких контактов с другими больными. Такие пациенты находятся на контроле поликлиник, к которым они прикреплены, и проведение тестов для них бесплатно. Желающие самостоятельно сдать тест на коронавирус могут подать заявку на тест онлайн, но им придется ждать определенное количество дней.

Ранее руководитель управления общественного здравоохранения Сауле Кисикова сообщала о том, жители столицы массово начали сдавать тесты на наличие КВИ.

Напомним, в ходе селекторного заседания Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК глава Правительства дал поручение акиматам регионов в кратчайшие сроки решить вопрос расширения охвата ПЦР-тестированием населения путем открытия дополнительных лабораторий на базе медицинских организаций.

Кроме того, и.о. министра здравоохранения РК Лязат Актаева на брифинге в СЦК заявила о том, что в Казахстане планируют закупить дополнительно 1,2 млн ПЦР-тестов на КВИ. Лязат Актаева призвала не проводить ПЦР-тесты на Covid-19 без показаний.







