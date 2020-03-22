На складе ракетного завода под Мурманском произошел взрыв
МУРМАНСК. ТАСС- КАЗИНФОРМ - Пять человек получили ранения в результате взрыва боеприпасов на складе ракетно-артиллерийского завода под Мурманском. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах, передает МИА «Казинформ».
«Взрыв произошел на складе завода в микрорайоне Рослякова. Ранены пять человек», - сказал источник.
Он уточнил, что на складе хранятся снаряды разного калибра. Пожара после взрыва не последовало. «По предварительным данным, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, трое - средней степени тяжести», - сообщили в экстренных службах.
По одной из версий, причиной взрыва могли стать нарушения при обращении с боеприпасами.
В Минобороны в свою очередь сообщили, что пострадавших военных доставили в госпиталь. Угрозы их жизни нет. Комиссия Северного флота проводит проверку после ЧП.
«По предварительным данным, в результате нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории складского комплекса произошел подрыв артиллерийского боеприпаса, в результате которого получили травмы пять военнослужащих», - уточнили в пресс-службе флота.
Фото: ТАСС
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