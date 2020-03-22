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На складе ракетного завода под Мурманском произошел взрыв

22 Марта 2020 20:17
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На складе ракетного завода под Мурманском произошел взрыв

МУРМАНСК. ТАСС- КАЗИНФОРМ - Пять человек получили ранения в результате взрыва боеприпасов на складе ракетно-артиллерийского завода под Мурманском. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах, передает МИА «Казинформ».

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«Взрыв произошел на складе завода в микрорайоне Рослякова. Ранены пять человек», - сказал источник.

Он уточнил, что на складе хранятся снаряды разного калибра. Пожара после взрыва не последовало. «По предварительным данным, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, трое - средней степени тяжести», - сообщили в экстренных службах.

По одной из версий, причиной взрыва могли стать нарушения при обращении с боеприпасами.

В Минобороны в свою очередь сообщили, что пострадавших военных доставили в госпиталь. Угрозы их жизни нет. Комиссия Северного флота проводит проверку после ЧП.

«По предварительным данным, в результате нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории складского комплекса произошел подрыв артиллерийского боеприпаса, в результате которого получили травмы пять военнослужащих», - уточнили в пресс-службе флота.


Фото: ТАСС

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Ключевые слова: Происшествия, Россия,
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