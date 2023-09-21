На складах казахстанских ТЭЦ хранится почти 5 млн тонн угля

В АО «НК «Казахстан темир жолы» подвели итоги перевозок соицально-значимых грузов за 8 месяцев этого года. Сообщается, что на складах ТЭЦ хранится почти 5 млн тонн запаса угля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- За минувший период в адрес ТЭЦ доставлено свыше 43,1 млн тонн угля, что на 950 тысяч тонн больше показателя аналогичного периода прошлого года. Коммунально-бытового угля перевезено свыше 4,8 млн тонн, что соответствует уровню 2022 года. По состоянию на 20 сентября 2023 года, на складах ТЭЦ запас угля составляет более 4,8 млн тонн, что выше на 10% аналогичного периода прошлого года. Из 29 ТЭЦ и ГРЭС на 16ти нормы запаса, установленные Миэнерго, выше в два и более раза, на 10ти – выше в 1,5 раза, - говорится в сообщении КТЖ.

До конца года ежемесячно планируется перевозить по 9,5 млн тонн твердого топлива. Всего в текущем году перевезут железнодорожным транспортом свыше 106 млн тонн угля, в том числе для казахстанских потребителей – 76 млн тонн.

Отмечается, что с начала текущего года по сети АО «НК «Казахстан Темир Жолы» грузооборот вырос на 7,7% к уровню аналогичного периода прошлого года до 179,1 млрд тонно-километрах нетто. Железнодорожным транспортом перевезено более 69 млн тонн каменного угля. Из них по республике отгружено 48 млн тонн, на экспорт – 20,8 млн тонн.