На систему питания по европейским стандартам переходит больница в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске с нового года стационар областной больницы переходит на систему таблет-питания, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области.

Данная технология отличается тем, что на пищеблоке для каждого пациента комплектуется индивидуальный поднос с набором порционных блюд. В отсеках термоподноса устанавливается посуда для стандартных блюд – первого, второго, хлеба и т.д. При этом каждая закрыта индивидуальными герметичными крышками. На кухне подносы упаковывают в боксы, которые на стеллажах развозят по палатам.

Заместитель главного врача Борис Галич рассказал, что такая организация питания позволяет соблюдать стандарты и нормы для готовых блюд по количеству, температуре, диетическим требованиям.





«Причем, для каждого конкретного пациента, с учетом его рациона. Все требования гигиены – и при раскладке порций, и транспортировке, здесь легче выполняются. Прием пищи непосредственно в палатах, а не в буфете, минимизирует общение больных вне палат и снижает риск заражения друг от друга какой-либо инфекцией. К тому же освобождается полезное пространство на месте буфетов, которые теперь не нужны, освобождающиеся сотрудники будут переведены на другие, более актуальные, рабочие места», - добавил заместитель главного врача.

Нововведение уже положительно оценили пациенты лечебного учреждения. «В этой больнице лечусь не первый раз. И меня приятно удивило такая организация питания. Не нужно беспокоиться о посуде, торопиться съесть первое, чтобы взять второе. Нет проблемы с остывшей едой. Даже, если, по какой-то причине, вовремя не поел – все будет ждать тебя горячим, не заветренным, аппетитным. И еда в таком виде выглядит более привлекательной, чем в разномастных тарелках, - поделился впечатлениями пациент Турархан Асылханов.

К слову, областная больница– единственная в Восточном Казахстане, где внедрена система таблет- питания, соответствующая европейским стандартам. Пока так питаются только пациенты кардиологического отделения, через пару месяцев новшество затронет все отделения больницы, отметили в пресс-службе управления здравоохранения ВКО.

Фото: Пресс-служба управления здравоохранения ВКО



