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    15:56, 05 Май 2025 | GMT +5

    На штрафстоянке в Алматинской области разграбили конфискованный грузовик

    Прокуратура Алматинской области установила факт разграбления конфискованного имущества, находящегося на специализированной штрафной стоянке, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На штрафстоянке в Алматинской области разграбили конфискованный грузовик
    Фото: Виктор Сухоруков/аstana.gov.kz

    На штрафстоянке был разграблен седельный тягач марки Volvo FH с прицепом, общей стоимостью свыше 100 млн тенге. Транспортное средство ранее было изъято в рамках административного производства и подлежало конфискации в доход государства.

    В ходе проверки прокуроры выявили, что находясь на хранении, тягач был разобран — с него похитили ряд комплектующих.

    Кроме того, выявлен факт сокрытия имущества, подлежащего конфискации. В рамках уголовного дела автомашина марки Mercedes E350 стоимостью 8 млн тенге передана на хранение отцу подозреваемого.

    — Впоследствии суд постановил конфисковать автомашину в доход государства. Несмотря на состоявшийся судебный акт, отец подозреваемого уклонился от исполнения обязательств по хранению и скрыл автомобиль, — отметили в прокуратуре региона.

    Выявленные нарушения переданы в органы досудебного расследования для принятия окончательного процессуального решения.

    Напомним, ранее прокурорская проверка в Казахстанской федерации футбола и ряде футбольных клубов выявила неэффективное управление и финансовые нарушения, причинившие ущерб в 3 млрд тенге.

    Теги:
    Регионы Казахстана Штрафы Транспорт Алматинская область Авто Кража
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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