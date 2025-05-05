На штрафстоянке в Алматинской области разграбили конфискованный грузовик

На штрафстоянке был разграблен седельный тягач марки Volvo FH с прицепом, общей стоимостью свыше 100 млн тенге. Транспортное средство ранее было изъято в рамках административного производства и подлежало конфискации в доход государства.

В ходе проверки прокуроры выявили, что находясь на хранении, тягач был разобран — с него похитили ряд комплектующих.

Кроме того, выявлен факт сокрытия имущества, подлежащего конфискации. В рамках уголовного дела автомашина марки Mercedes E350 стоимостью 8 млн тенге передана на хранение отцу подозреваемого.

— Впоследствии суд постановил конфисковать автомашину в доход государства. Несмотря на состоявшийся судебный акт, отец подозреваемого уклонился от исполнения обязательств по хранению и скрыл автомобиль, — отметили в прокуратуре региона.

Выявленные нарушения переданы в органы досудебного расследования для принятия окончательного процессуального решения.

Напомним, ранее прокурорская проверка в Казахстанской федерации футбола и ряде футбольных клубов выявила неэффективное управление и финансовые нарушения, причинившие ущерб в 3 млрд тенге.