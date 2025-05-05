На штрафстоянке в Алматинской области разграбили конфискованный грузовик
Прокуратура Алматинской области установила факт разграбления конфискованного имущества, находящегося на специализированной штрафной стоянке, передает корреспондент агентства Kazinform.
На штрафстоянке был разграблен седельный тягач марки Volvo FH с прицепом, общей стоимостью свыше 100 млн тенге. Транспортное средство ранее было изъято в рамках административного производства и подлежало конфискации в доход государства.
В ходе проверки прокуроры выявили, что находясь на хранении, тягач был разобран — с него похитили ряд комплектующих.
Кроме того, выявлен факт сокрытия имущества, подлежащего конфискации. В рамках уголовного дела автомашина марки Mercedes E350 стоимостью 8 млн тенге передана на хранение отцу подозреваемого.
— Впоследствии суд постановил конфисковать автомашину в доход государства. Несмотря на состоявшийся судебный акт, отец подозреваемого уклонился от исполнения обязательств по хранению и скрыл автомобиль, — отметили в прокуратуре региона.
Выявленные нарушения переданы в органы досудебного расследования для принятия окончательного процессуального решения.
Напомним, ранее прокурорская проверка в Казахстанской федерации футбола и ряде футбольных клубов выявила неэффективное управление и финансовые нарушения, причинившие ущерб в 3 млрд тенге.