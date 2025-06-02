На Шымкентском НПЗ временно остановили одну из установок

31 мая в 07:30 на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе был обнаружен пропуск змеевика печи П-301/1 секции установки гидроочистки и депарафинизации дизельного топлива (С-300/1 ЛК-6У).

В целях безопасности и предотвращения развития инцидента руководство ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» приняло решение приостановить работу данной установки для устранения дефекта.

— Срок завершения работ и вывод установки С300/1 ЛК-6У на нормальный технологический режим запланирован на 3 июня 2025 года. При этом остальные технологические процессы завода функционируют в обычном режиме.

Остановка С300/1 ЛК-6У не оказала влияния на выработку товарных нефтепродуктов. Более того, в мае 2025 года план по производству дизельного топлива был перевыполнен заводом почти на 20 тысяч тонн. В целом, отгрузка нефтепродуктов выполняется в штатном режиме, — сообщили в ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс».

Напомним, что в феврале Шымкентский НПЗ уже сталкивался с временной приостановкой производства дизельного топлива. Тогда ремонтные работы по устранению утечки и замене катализатора заняли 5 дней.