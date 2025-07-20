На Шымбулаке открыли шахматный сезон в преддверии чемпионата мира среди кадетов

Фигура из стальных сегментов толщиной 1,5 мм, сваренных вручную, символизирует синтез шахматной традиции и цифровой эстетики. Пиксельный дизайн отсылает к популярной игре, близкой молодежи, и подчеркивает креативный подход к интеллектуальному спорту. Инсталляция задает тон чемпионату мира по шахматам среди кадетов U8–U12, который состоится во Дворце спорта имени Балуана Шолака с 19 по 30 сентября 2025 года.

Фото: Казахстанская федерация шахмат

С приветственным словом на открытии выступил президент Казахстанской федерации шахмат (KazChess) Тимур Турлов.

– Мы хотим, чтобы о шахматах говорили не только в школах и спортивных залах, но и на горных курортах, на улицах, в парках. Пусть интеллектуальный спорт станет частью туристического и культурного образа Казахстана. В сентябре Алматы примет чемпионат мира среди кадетов. Это честь, признание наших организаторов и большая возможность. Мы ждем сотни юных шахматистов со всего мира и готовы подарить им высокий уровень турнира и яркие впечатления, – заявил он.

Фото: Казахстанская федерация шахмат

Ленту у арт-объекта перерезали Тимур Турлов и директор Шымбулака Ринат Абдрахманов. Инсталляция останется здесь до конца чемпионата в сентябре. Участники международного первенства также посетят Шымбулак и оставят отпечатки ладоней на фигуре.

Фото: Казахстанская федерация шахмат

В рамках мероприятия прошел блиц-турнир среди юных шахматистов. Кроме того участники сняли видеообращения для чемпионата мира среди школьных команд в Вашингтоне и чемпионата среди кадетов в Алматы.

Также чемпионка мира среди детей и член сборной Казахстана Елназ Калиахмет провела сеанс одновременной игры для всех желающих.

Фото: Казахстанская федерация шахмат

Исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат Гульмира Даулетова подчеркнула значение чемпионата и отметила успехи казахстанских спортсменов.

Фото: Казахстанская федерация шахмат

– Право на проведение чемпионата Казахстан выиграл у таких сильных претендентов, как Испания и Турция. Соревнования охватят категории U8, U10 и U12 для мальчиков и девочек. Ожидается участие более 700 юных шахматистов из более чем 70 стран, – рассказала Гульмира Даулетова.

Фото: Казахстанская федерация шахмат

В рамках чемпионата планируются экскурсии, шахматные задачи, спортивные мероприятия.

Казахстан выставит сильную команду: призеров национального чемпионата, игроков с высокими рейтингами и представителей регионов. В 2024 году в Монтесильвано казахстанские кадеты завоевали два золота (Аланна Бериккызы, G10; Марк Смирнов, O12) и серебро (Ханзада Аманжол, G12), заняв первое место в медальном зачете.

Гульмира Даулетова добавила, что в 2024 году казахстанские шахматисты завоевали 160 медалей, что стало абсолютным рекордом среди всех видов спорта. Взрослая сборная KazChess в 2025 году завоевала серебро на командном чемпионате мира в Лондоне.

– Это – историческая победа нашей взрослой команды в смешанном составе. Мы продолжаем всестороннюю поддержку спортсменов и надеемся, что в этом году количество медалей вырастет еще в разы, – подчеркнула Гульмира Даулетова.

Фото: Казахстанская федерация шахмат

По ее словам, 2025 год в Казахстане объявлен Годом детских шахмат, и в связи с этим Казахстанская федерация шахмат активно развивает этот вид спорта среди юных игроков. Количество занимающихся шахматами детей в стране продолжает расти. Только в Алматы и Астане – более 200 школ с шахматными секциями, а в спортшколах Туркестанской области открыто 40 штатных единиц для тренеров.

Фото: Казахстанская федерация шахмат

Казахстан укрепляет репутацию организатора крупных шахматных турниров: Алматы принимал чемпионат мира по рапиду и блицу (2022) и юношеский чемпионат Азии (2024).

Ранее Президент Казахстана направил поздравительную телеграмму Меруерт Камалиденовой, одержавшей победу над именитыми соперницами в отборочном этапе Кубка мира по шахматам – FIDE World Cup 2025 – в Батуми.