На шести дорогах Карагандинской области ведут расчистку от снежных заносов
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Спасатели Карагандинской области продолжают проводить работы по вызволению машин из снежных заносов. На данный момент в шести направлениях закрыты дороги, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Погодные условия на территории Карагандинской области нормализовались. С утра открыли движение в трех направлениях. Однако по шести направлениям дороги республиканского значения всё ещё закрыты, так как идёт активная их расчистка.
По данным ДЧС области, на пунктах пропуска находятся 397 единиц техники: 27 общественных, 257 грузовых, 113 легковых автомобилей.
Всего с 18 по 19 февраля проведено 19 спасательных работ, в ходе которых спасено 215 человек, из них 95 размещены в пунктах обогрева. В спасательных работах было задействовано 64 человек и 20 единиц специальной техники.
Дороги на данное время расчищают всего 224 единицы техники и 295 человек.
Работа оперативного штаба продолжается, обстановку на контроле держат руководства области и ДЧС.
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