+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 4 °С
USD 377.09 EUR 407.37
RUB 5.93 CNY 53.95
Скачать
Новости
Вся лента >>>

На шести дорогах Карагандинской области ведут расчистку от снежных заносов

20 Февраля 2020 15:52
Поделиться:
На шести дорогах Карагандинской области ведут расчистку от снежных заносов

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Спасатели Карагандинской области продолжают проводить работы по вызволению машин из снежных заносов. На данный момент в шести направлениях закрыты дороги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Какие дороги открыли для движения транспорта
Около 400 километров дорог отремонтируют в ВКО 42 участка дорог закрыты в Северо-Казахстанской области Ограничено движение транспорта в шести областях республики

Погодные условия на территории Карагандинской области нормализовались. С утра открыли движение в трех направлениях. Однако по шести направлениям дороги республиканского значения всё ещё закрыты, так как идёт активная их расчистка.

По данным ДЧС области, на пунктах пропуска находятся 397 единиц техники: 27 общественных, 257 грузовых, 113 легковых автомобилей.

Всего с 18 по 19 февраля проведено 19 спасательных работ, в ходе которых спасено 215 человек, из них 95 размещены в пунктах обогрева. В спасательных работах было задействовано 64 человек и 20 единиц специальной техники.

Дороги на данное время расчищают всего 224 единицы техники и 295 человек.

Работа оперативного штаба продолжается, обстановку на контроле держат руководства области и ДЧС.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Карагандинская область, ЖКХ, Дороги,
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив