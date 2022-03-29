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    13:46, 29 Март 2022 | GMT +6

    На шесть млн тенге оштрафовали  непрошедших процедуру  сертификации  импортеров

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 6 млн тенге наложено штрафов на непрошедших процедуру сертификации импортерам. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК Куаныш Еликбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Под каждый технический регламент утверждается перечень конкретных товаров с указанием конкретных кодов, который дается таможенным органам. У них сразу срабатывает система: какой документ должен представляться: сертификат или декларация. Чтобы завезти товар, чтобы он был безопасным, нужно заключить договор с органом по сертификации, провести испытание, ввести образцы, получить сертификаты, а только потом завозить. Зачастую это затратно. Поэтому в Казахстане существует такая процедура «условный выпуск»», - пояснил на брифинге Куаныш Еликбаев.

    То есть, участникам экономической деятельности разрешается сначала завезти товар, на это отводится 60 дней, чтобы они смогли пройти процедуры, обратиться в органы по сертификации и получить все процедуры, а потом отчитаться таможенному органу.

    Однако, как отметили в ведомстве, этот процесс требует надлежащего контроля.

    «Поэтому с Минздравом, Комитетом государственных доходов подписали совместный приказ. Мы взаимодействуем в рамках этого приказа, в частности в прошлом году наложено штрафов на сумму 6 млн тенге на тех, кто не выполнил или просрочил срок на 60 дней, а товар растворился на рынке. В целом в прошлом году отменено 280 деклараций о соответствии», - добавил он.

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