АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На шесть миллионов тенге обманул казахстанцев алматинец. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках оперативно-профилактических мероприятий по противодействию мошенничеству, совершаемых с помощью информационных технологий, сотрудники криминальной полиции ДП Туркестанской области задержали подозреваемого.

На сегодня оперативниками установлена причастность афериста к свыше 30 фактам онлайн-мошенничества, из них восемь – в Туркестанской области. Общая сумма, нанесенная потерпевшим, составляет около шести миллионов тенге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали его в Алматы. Как выяснили оперативники, молодой человек создал в WhatsApp группу и войдя в доверие к участникам, обещал увеличить их вложения в три раза. Доверившись мошеннику, казахстанцы отправляли на его счет деньги и остались ни с чем. Добытые обманным путем деньги подозреваемый затем направлял на свой счет одного из банков.

По фактам проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество». Следствием выясняются все обстоятельства дела. Полицейские не исключают, что количество жертв мошенника может возрасти.