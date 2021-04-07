РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:13, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    На шесть миллионов тенге обманул казахстанцев алматинец

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На шесть миллионов тенге обманул казахстанцев алматинец. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В рамках оперативно-профилактических мероприятий по противодействию мошенничеству, совершаемых с помощью информационных технологий, сотрудники криминальной полиции ДП Туркестанской области задержали подозреваемого.

    На сегодня оперативниками установлена причастность афериста к свыше 30 фактам онлайн-мошенничества, из них восемь – в Туркестанской области. Общая сумма, нанесенная потерпевшим, составляет около шести миллионов тенге.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали его в Алматы. Как выяснили оперативники, молодой человек создал в WhatsApp группу и войдя в доверие к участникам, обещал увеличить их вложения в три раза. Доверившись мошеннику, казахстанцы отправляли на его счет деньги и остались ни с чем. Добытые обманным путем деньги подозреваемый затем направлял на свой счет одного из банков.

    По фактам проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество». Следствием выясняются все обстоятельства дела. Полицейские не исключают, что количество жертв мошенника может возрасти.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Алматы
    Сейчас читают
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!