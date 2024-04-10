На шесть лет лишения свободы осудили акмолинку, организовавшую финпирамиду

Шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества назначено Кокшетауским городским судом акмолинке, организовавшей финансовую пирамиду. От рук женщины пострадали 17 жителей Кокшетау, Астаны, Алматы и СКО, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе Акмолинского областного суда, жительница города Кокшетау создала и руководила подразделением финансовой пирамиды Chia Tai Tianging в группе лиц по сговору, с привлечением денег в особо крупном размере. Женщине представили обвинение по п. 1 ч.3 ст. 217 УК РК.

С октября 2022 года по апрель 2023 года она незаконно привлекала средства граждан-вкладчиков из Кокшетау, Астаны, Алматы и СКО на сумму около 300 млн тенге. Средства, якобы, шли на строительство фармацевтического завода, развитие БАДов и других лекарственных препаратов. Вкладчикам обещалось вознаграждение.

— В суде вина Н. доказана показаниями потерпевших граждан, свидетелей, протоколом обыска квартиры Н. и другими материалами дела, — сообщили в Кокшетауском горсуде.

Женщине назначено шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества. В пользу 17-ти потерпевших судом был взыскан ущерб на общую сумму более 16 млн тенге.

Судебный акт не вступил в законную силу.