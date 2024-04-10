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    01:36, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    На шесть лет лишения свободы осудили акмолинку, организовавшую финпирамиду

    финпирамида
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества назначено Кокшетауским городским судом акмолинке, организовавшей финансовую пирамиду. От рук женщины пострадали 17 жителей Кокшетау, Астаны, Алматы и СКО, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе Акмолинского областного суда, жительница города Кокшетау создала и руководила подразделением финансовой пирамиды Chia Tai Tianging в группе лиц по сговору, с привлечением денег в особо крупном размере. Женщине представили обвинение по п. 1 ч.3 ст. 217 УК РК.

    С октября 2022 года по апрель 2023 года она незаконно привлекала средства граждан-вкладчиков из Кокшетау, Астаны, Алматы и СКО на сумму около 300 млн тенге. Средства, якобы, шли на строительство фармацевтического завода, развитие БАДов и других лекарственных препаратов. Вкладчикам обещалось вознаграждение.

    — В суде вина Н. доказана показаниями потерпевших граждан, свидетелей, протоколом обыска квартиры Н. и другими материалами дела, — сообщили в Кокшетауском горсуде.

    Женщине назначено шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества. В пользу 17-ти потерпевших судом был взыскан ущерб на общую сумму более 16 млн тенге.

    Судебный акт не вступил в законную силу.

     

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Регионы Суды Финансовая пирамида Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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