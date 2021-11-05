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На шесть акимов городов наложили денежные взыскания в Казахстане

5 Ноября 2021 14:08
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На шесть акимов городов наложили денежные взыскания в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сотрудников акиматов было наложено 58 денежных взысканий. Всего за 4 месяца в стране судьями было наложено 175 денежных взысканий. Об этом сообщил председатель Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК Канат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Немаловажным институтом в административном процессе является денежное взыскание. Это новый инструмент, которого ранее в законодательстве не было. Суды до введения административного кодекса могли воздействовать на нарушителей в процессе рассмотрения дела, только лишь замечанием, которое было не совсем действенным. Теперь в руках судьи есть такой инструмент, как денежное взыскание. Этот инструмент существенно дисциплинирует участников процесса, в том числе и госорганы», - рассказал в ходе пресс-конференции в СЦК Канат Мусин.

По его информации, всего за четыре месяца судьями было наложено 175 денежных взысканий. Общая сумма наложенных взысканий составила почти 6 млн тенге, из них почти 5 млн тенге уже поступили в бюджет.

«Особенностью этого взыскания является то, что можно обжаловать такое решение суда, но предварительно этот штраф должен быть сначала уплачен. Поэтому сейчас ответчики и госорганы стали более дисциплинированными. Потому что сумма денежных взысканий начинается от 10 и достигает 100 МРП. Это довольно серьезные деньги, которые заставляют задуматься над тем, как правильно следует действовать», - сказал Канат Мусин.

Он также пояснил, на кого накладывается денежное взыскание.

«140 денежных взысканий наложено на сторону ответчика. Как правило, это административные органы либо частные судебные исполнители. К примеру, на сотрудников госорганов и местных исполнительных органов в целом судами наложено 97 денежных взысканий. В том числе, на таких чиновников госорганов, как председателя комитета одного из министерств, руководителя департамента внутреннего госаудита, департамента госдоходов, департамента полиции и так далее. То есть, здесь отнюдь не рядовые работники. На сотрудников акиматов было наложено 58 денежных взысканий, в том числе на 6 акимов городов, пяти акимов районов и трех руководителей аппаратов», - проинформировал Канат Мусин.


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#Борьба с преступностью   #Суды   #Акимат   #Другие государственные органы  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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