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    11:44, 25 Март 2022 | GMT +6

    На шахте «Саранская» погиб горняк

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области на шахте «Саранская» погиб 57-летний горняк. Шахта является предприятием АО «АрселорМиттал Темиртау». Сейчас ведется расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Трагедия произошла 24 марта. На шахте «Саранская» в результате обрушения горной массы погиб горняк 1965 года рождения.

    «На предприятии начала работу комиссия. Ведется расследование несчастного случая», - сообщается на официальном сайте АО «АрселорМиттал Темиртау».

    7 ноября сообщалось, что выброс метана произошел на шахте в Карагандинской области, шесть человек погибли.

    Напомним, мажилисмен Гульнара Бижанова сообщила сколько шахтеров погибло по причине высокой загазованности угольных пластов на контрактной территории «АрселорМиттал Темиртау», озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра на пленарном заседании Палаты в декабре 2021 года.



    Теги:
    Происшествия, ЧС ЧП на шахте Карагандинская область Главная Происшествия
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