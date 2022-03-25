На шахте «Саранская» погиб горняк

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области на шахте «Саранская» погиб 57-летний горняк. Шахта является предприятием АО «АрселорМиттал Темиртау». Сейчас ведется расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трагедия произошла 24 марта. На шахте «Саранская» в результате обрушения горной массы погиб горняк 1965 года рождения.

«На предприятии начала работу комиссия. Ведется расследование несчастного случая», - сообщается на официальном сайте АО «АрселорМиттал Темиртау».

7 ноября сообщалось, что выброс метана произошел на шахте в Карагандинской области, шесть человек погибли.

Напомним, мажилисмен Гульнара Бижанова сообщила сколько шахтеров погибло по причине высокой загазованности угольных пластов на контрактной территории «АрселорМиттал Темиртау», озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра на пленарном заседании Палаты в декабре 2021 года.



