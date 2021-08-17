На шахте Донского ГОК работники попали под взрывную волну: один человек погиб

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Групповой несчастный случай с летальным исходом произошел в Донском горно-обогатительном комбинате филиала АО ТНК «Казхром» на шахте 10-летия Независимости Казахстана в Хромтауском районе, передает МИА «Казинформ».

«16 августа в 11.45 на горизонте +0, ОРТ №86, при прохождении ниши под комбайн Robbins, на участке ГПР, во время поведения взрывных работ горнорабочий на маркшейдерских работах Янбекова Д.К. и участковый маркшейдер Кабыл А.А. маркшейдерского отдела шахты 10-летия Независимости Казахстана попали вод взрывную волну. В результате чего 2 работника пострадали, в том числе 1 работник погиб.

Следственным управлением Департамента полиции Актюбинской области возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.4 ст. 156 УК РК по факту гибели работника предприятия. В данное время правоохранительными органами проводятся досудебные следственные мероприятия.

В соответствии с п.4 ст. 188 Трудового кодекса РК, Управлением по инспекции труда Актюбинской области издан приказ о проведении специального расследования группового несчастного случая на производстве с летальным исходом.