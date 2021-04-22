На шахтах Карагандинской области проводят вакцинацию против коронавируса

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области полным ходом идёт массовая вакцинация против коронавируса. Выездные бригады медиков работают на шахтах. Бесплатно привиться могут не только работники предприятий, но и члены их семей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Предприятия находятся в разных городах: Шахтинске, Абае, Сарани и Караганде. Выездные медицинские бригады организованы территориально. Шахты имени В. И. Ленина и «Шахтинская» обслуживаются поликлиникой «Болашак» города Шахтинска, «Саранская» – поликлиникой города Сарани, а на остальные шахты и поверхностные предприятия выезжают бригады из Караганды.

Прививки делают российским препаратом «Спутник V», произведённым Карагандинским фармацевтическим комплексом. Вакцинация добровольная. Списки желающих заранее готовят на предприятии, чтобы доставить необходимый объём вакцины.

«На шахтах в тесном контакте работает много людей. Вакцинация поможет предотвратить массовое заражение», – отметил директор по медицинским вопросам угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» Илья Вальштейн.

На шахте имени И. А. Костенко первым вакцину получил директор Сергей Мустивко. Он решил подать сотрудникам личный пример.

«Как известно, для коллективного иммунитета должна привиться большая часть населения. Мы все хотим, чтобы жизнь вернулась в привычное русло», – сказал руководитель предприятия.

Некоторые сотрудники воспользовались возможностью защитить не только себя, но и близких. Вместе с дочерью сделал прививку Евгений Наконечников, работающий на шахте имени И. А. Костенко, на участке по ремонту вертикальных стволов.

«Конечно, подумали, всё взвесили. И решили: прививаться надо. Перестанем постоянно бояться за себя и родных», – поделился отец семейства.

На сегодняшний день на шахтах прошли вакцинацию около 500 человек, и прививочная кампания продолжается.