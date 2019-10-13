На сгоревшем склоне Кок-Тобе посадили яблони Сиверса и тюльпаны Нурсултана Назарбаева

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках акции озеленения Jasyl Almaty на горе Кок-Тобе посадили саженцы яблонь Сиверса и тюльпаны сортов «Казахстан» и «Нурсултан Назарбаев», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акции по озеленению приняли участие около 500 человек, из них около 200 волонтеров - студенты. Всего высажено 40 тысяч саженцев яблони Сиверса и 500 тысяч луковиц тюльпанов сортов «Казахстан» и «Нурсултан Назарбаев».

Как рассказали специалисты управления «зеленой» экономики Алматы, посадка осуществлялась на специальных площадках, разбитых на расстоянии четырех метров друг от друга. Площадки расположены на склонах каскадами.

Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров подчеркнул особую значимость инициированной акимом города Бакытжаном Сагинтаевым акции по озеленению Jasyl Almaty.

«С начала акции уже высажены десятки тысяч саженцев различных деревьев. Это значит, что зеленый фонд города пополнится, улучшится экологическая ситуация, воздух станет чище», — сказал Ержан Бабакумаров.

Склон горы Кок-Тобе пострадал от пожара, случившегося здесь в августе. Благодаря сегодняшней акции будет восстановлена популяция яблони-дички, названной в честь ботаника Сиверса, первым описавшим данный вид яблонь в 1793 году.

Напомним, ранее с участием Бакытжана Сагинтаева прошли масштабные посадки саженцев ели Шренка на горе Мохнатка, также пострадавшей несколько лет назад от ветролома.

Вчера, 12 октября, в 110 школах города было высажено более четырех тысяч саженцев деревьев различных видов.

В целом в рамках трехлетнего проекта Jasyl Almaty планируется высадить по всему городу не менее миллиона деревьев.

Прежде всего, в Алатауском, Наурызбайском, Жетысуском, Алмалинском районах.

По оценкам специалистов, сейчас в Алматы 2,2 миллиона деревьев, из них 550 тысяч находятся в аварийном и болезненном состоянии.

К участию в озеленении города привлекаются все экологические НПО и гражданские активисты, представители бизнеса и неравнодушные горожане.