На СЭЗ «Морпорт Актау» появятся новые субзоны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - СЭЗ «Морпорт Актау» планируют расширить. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что в связи с заполняемостью субзон, обеспеченных инфраструктурой, предлагается строительство субзон №2 и №4.

В настоящее время СЭЗ «Морпорт Актау» состоит из 9 (девяти) отдельно расположенных субзон, из них обеспечены инфраструктурой 5 субзон (субзоны №1, 3, 7, 8, 9).

«На эти цели согласно Комплексного плана, поддерживаются расходы в размере 9,6 млрд тенге со сроками строительства с 2023 по 2025 годы», - сказал Бейбут Атамкулов.

По данным ведомства, указанные субзоны будут освоены за счет проектов участников СЭЗ с общим объемом инвестиций в размере 327 млрд тенге и созданием 1200 рабочих мест.

Таким образом, на сегодняшний день на 1 тенге бюджетных инвестиций планируется привлечение 13,1 тенге частных инвестиций.

«Реализация проектов окажет мультипликативный эффект путем диверсификации экономики региона, создания дополнительных рабочих мест, увеличения поступлений в бюджет», - добавил Бейбут Атамкулов.



