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    10:57, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    На СЭЗ «Морпорт Актау» появятся новые субзоны

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - СЭЗ «Морпорт Актау» планируют расширить. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Было отмечено, что в связи с заполняемостью субзон, обеспеченных инфраструктурой, предлагается строительство субзон №2 и №4.

    В настоящее время СЭЗ «Морпорт Актау» состоит из 9 (девяти) отдельно расположенных субзон, из них обеспечены инфраструктурой 5 субзон (субзоны №1, 3, 7, 8, 9).

    «На эти цели согласно Комплексного плана, поддерживаются расходы в размере 9,6 млрд тенге со сроками строительства с 2023 по 2025 годы», - сказал Бейбут Атамкулов.

    По данным ведомства, указанные субзоны будут освоены за счет проектов участников СЭЗ с общим объемом инвестиций в размере 327 млрд тенге и созданием 1200 рабочих мест.

    Таким образом, на сегодняшний день на 1 тенге бюджетных инвестиций планируется привлечение 13,1 тенге частных инвестиций.

    «Реализация проектов окажет мультипликативный эффект путем диверсификации экономики региона, создания дополнительных рабочих мест, увеличения поступлений в бюджет», - добавил Бейбут Атамкулов.



    Теги:
    Правительство Правительство РК Экономика Мангистауская область
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