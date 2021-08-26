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На северо-западе Китая зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5
26 Августа 2021 08:26
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ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на китайский сейсмологический центр.
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Подземные толчки в провинции Ганьсу были зафиксированы в четверг в 07:38 по местному времени с координатами эпицентра 38.88 северной широты, 95.50 восточной долготы.
Магнитуда самого сильного из них достигла 5,5. Очаг залегал на глубине 15 км. Эпицентр находился в 150-160 км от города Дуньхуан провинции Ганьсу.
Информации о пострадавших и разрушениях при землетрясении в провинции Ганьсу не поступало.
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