На северо-западе Китая зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на китайский сейсмологический центр.

Подземные толчки в провинции Ганьсу были зафиксированы в четверг в 07:38 по местному времени с координатами эпицентра 38.88 северной широты, 95.50 восточной долготы.

Магнитуда самого сильного из них достигла 5,5. Очаг залегал на глубине 15 км. Эпицентр находился в 150-160 км от города Дуньхуан провинции Ганьсу.

Информации о пострадавших и разрушениях при землетрясении в провинции Ганьсу не поступало.



