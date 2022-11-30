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На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой три балла

30 Ноября 2022, 11:53
На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой три балла

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Землетрясение магнитудой 3 балла зарегистрировано в среду на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на северо-западе КНР. Об этом сообщает Китайский сейсмологический центр, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как следует из сообщения, размещенного на сайте ведомства, подземные толчки зафиксированы в 12:34 по местному времени в уезде Пишань округа Хотан. Очаг землетрясения залегал на глубине 22 км.

В заявлении также указывается, что первые подземные толчки в округе Хотан магнитудой три балла были зафиксированы в этот же день в 04:40 по местному времени.

Информации о пострадавших и разрушениях в городском округе Хотан, население которого составляет более 2,5 млн человек, пока не поступало.

Фото: esri-cis.com


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