На северо-западе Казахстана 13 ноября ожидаются дожди и снег

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части республики 13 ноября, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды, местами на западе, северо-западе пройдут осадки в виде дождя и снега, на севере и востоке снег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Лишь на юге и юго-востоке с отрогом антициклона сохраняется погода без осадков. Местами ожидаются туман, усиление ветра, на севере и востоке местами гололед, низовая метель.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидаются гололед, усиление ветер до 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области - метель, в Костанайской области - туман.

В Алматинской области местами ожидается туман, днем в районе Жаланашколя ветер до 15-20 м/с.

В Жамбылской области ожидается местами туман, ночью и утром усиление ветер 15-20 м/с. В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами – туман.