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На северо-западе и востоке Казахстана ожидаются дожди и снег
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей территории Казахстана 12 ноября с отрогом антициклона ожидается погода без осадков, лишь на северо-западе и востоке республики местами пройдут осадки в виде дождя и снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Местами ожидаются усиление ветра, гололед, туман, лишь на востоке – низовая метель.
В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
В Восточно-Казахстанской областях местами – низовая метель, туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Жамбылской, Мангистауской, Павлодарской, Карагандинской областях местами - туман, в Туркестанской, днем в Жамбылской, Павлодарской, Карагандинской, ночью в Мангистауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматинской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами – туман.
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