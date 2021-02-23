На севере республики ожидается сильный снег

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики 23 февраля сохраняется неустойчивый характер погоды, местами ожидается снег, на северо-западе и севере сильный снег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Лишь на юго-востоке страны ожидается погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра.