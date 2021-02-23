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    02:15, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    На севере республики ожидается сильный снег

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики 23 февраля сохраняется неустойчивый характер погоды, местами ожидается снег, на северо-западе и севере сильный снег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Лишь на юго-востоке страны ожидается погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра.

    В Костанайской области ожидается усиление ветра 15-20, местами 23-28 м/с, днем порывы 30 м/с и более, местами - метель.

    В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем15-20, местами 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более, местами – метель.

    В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28, на юго-западе области 30 м/с и более, местами – туман, гололед.

    В Акмолинской, Кызылординской областях ожидается усиление ветра ночью местами 15-20, днем 15-20, порывы 23-28 м/с, местами низовая метель, в Акмолинской области – туман, в Кызылординской области – гололед.

    В Атырауской области местами ожидается низовая метель, усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с.

    В Актюбинской области местами ожидается низовая метель, усиление ветра 15-20, ночью порывы 23 м/с.

    В Западно-Казахстанской, Мангыстауской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью, в Мангыстауской области – гололед, в Западно-Казахстанской области – туман.

    В Туркестанской области местами ожидается туман, днем местами усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

    В Карагандинской области местами ожидаются усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с с низовой метелью, туман.

    В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель.

    Днем в Павлодарской области местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.

    В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, днем местами усиленине ветра 15-20 м/с.


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