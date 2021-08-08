На севере Казахстана ожидаются ливни, на юге и западе - жара

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Северо-западный циклон обусловит неустойчивый характер погоды на большей части республики, местами пройдут дожди с грозами, на севере и северо-востоке сильные дожди, град, шквал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На западные и юго-западные регионы будет смещаться отрог антициклона, с которым ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей.

В Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра 15-20, в Карагандинской области порывы 25 м/с.

В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются гроза, град, местами усиление ветра 15-20 м/с, с пыльной бурей.

В Туркестанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, днем в Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской, Туркестанской областях с пыльной бурей.

В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, ночью и утром местами – туман. В Алматинской области в горных районах ожидается гроза.

Днем в Атырауской области местами ожидается очень сильная жара. Днем на большей части Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, местами в Карагандинской, на юге Актюбинской, областях сохранится сильная жара, на юге Мангыстауской, Западно-Казахстанской областях очень сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангыстауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, местами в Карагандинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областях, в отдельных районах Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.