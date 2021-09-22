На севере Казахстана ожидаются дожди со снегом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части РК под влиянием фронтальных разделов 22 сентября сохраняется неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут дожди, в горных районах юга и юго-востока страны с грозами, на севере – небольшие осадки (дождь, снег), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Лишь в центре, на востоке, северо-западе и на юго-западе страны ожидается погода без осадков. На севере, западе, юго-западе и в горных районах юга и юго-востока республики ожидается усиление ветра, на юго-западе – пыльная буря, на севере, северо-западе – туман.

На севере, северо-западе Костанайской, ночью и утром на севере и востоке Акмолинской, на северо-западе Северо-Казахстанской, ночью на юге Павлодарской областей ожидается туман, днем на севере Акмолинской области усиление ветра 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской, днем Туркестанской областей ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с. Днем на юге Кызылординской, на северо-востоке Мангыстауской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на северо-востоке Мангыстауской области – с пыльной бурей. Днем в Западно-Казахстанской, на юге и в центре Атырауской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на севере, северо-западе Костанайской, юго-западе Северо-Казахстанской сохраняются, в горных и предгорных районах на поверхности почвы Жамбылской области ожидаются заморозки 2-4 градуса.

На большей части Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Актюбинской, на юго-западе, западе, в центре Костанайской, Карагандинской, на востоке и юге Западно-Казахстанской, на юге Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.