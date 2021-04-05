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    02:10, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    На севере Казахстана 5 апреля ожидается низовая метель, на юге - град

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ложбина циклона, смещаяясь на северо-восток, охватит большую часть территории РК, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы вызовут местами осадки в виде дождя и снега, на юге и юго-востоке - сильные осадки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе – низовая метель, на юго-западе – пыльная буря, на юге, юго-востоке – гроза, возможен град.

    В Жамбылской области местами ожидаются туман, ночью – гололед, днем – гроза, возможен град, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, на юго-западе 30 м/с и более.

    В Туркестанской области местами ожидаются гроза, возможен град, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

    В Алматинской области местами ожидаются гроза, усиление ветра при грозе 15-20 м/с.

    В Кызылординской области местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, ночью – гроза.

    В Мангыстауской, Атырауской областях местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 м/с, в Мангыстауской области днем местами – пыльная буря.

    В Акмолинской, Карагандинской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области – низовая метель.

    В Северо-Казахстанской, ночью и утром в Восточно-Казахстанской областях ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

    В Западно-Казахстанкой, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед. В Павлодарской области местами ожидаются туман, ночью местами гололед, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.


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