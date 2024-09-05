На севере Индии стая волков-людоедов нападает на детей

На севере Индии в штате Уттар-Прадеш стая волков-людоедов, выбегая ночью из высоких зарослей сахарного тростника нападает на детей. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

По данным представителей лесного хозяйства, погибли не менее 10 детей. Эксперты считают, что конфликт между людьми и дикими животными обострился из-за климатического кризиса и уничтожения дикой природы. Местная река Гхаггар сильно разлилась из-за обильных осадков. Хищникам пришлось покинуть привычные места обитания. Они лишились обычной добычи и отправились на ее поиски вглубь человеческих поселений.

Ситуация усугубляется тем, что местные жители не могут защититься от нападения – они ночуют в домах без дверей с соломенными крышами, куда легко проникнуть хищникам.

Растущее население Индии все активнее вторгается в дикую природу, и вероятность столкновений людей и животных становится все выше, сообщает The Independent.