На севере и востоке Казахстана ожидаются низовая метель и гололед

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана 24 октября под влиянием обширного антициклона ожидается погода без осадков, на севере и востоке страны - низовая метель и гололед, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Лишь на западе, северо-западе и севере с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки (преимущественно дождь).

Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, на северо-западе, севере, северо-востоке – гололед, на севере и востоке - низовая метель.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, днем местами порывы 23-28 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Павлодарской области ночью местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с.

В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 17-22 м/с.

В Карагандинской области местами – туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами – низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидается усиление ветра 18 м/с.

В Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами – туман.