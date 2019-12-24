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На севере и востоке Казахстана 24 декабря продолжатся метели и снег
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 декабря на большую часть территории Казахстана повлияет отрог Атлантического антициклона, с которым ожидается прекращение осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Лишь северная и восточная части республики по-прежнему находятся во фронтальной зоне, где сохраняются осадки. Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, в Мангистауской области с пыльной бурей.
В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях ожидается местами метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской, Северо-Казахстанской областях- местами туман.
В Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами-низовая метель, ветер 15-20 м/с, в Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях-местами туман.
В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, ночью Алматинской области- местами ожидается туман, в Жамбылской области местами гололед, в Туркестанской области местами ветер 15-20 м/с.
В Атырауской, Мангыстауской областях местами ожидается усиление ветра 15-23 м/с, в Мангистауской области с пыльной бурей.
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