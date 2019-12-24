+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: -10 °С
USD 382.65 EUR 424.05
RUB 6.14 CNY 54.61
Скачать
Новости
Вся лента >>>

На севере и востоке Казахстана 24 декабря продолжатся метели и снег

24 Декабря 2019 00:17
Поделиться:
На севере и востоке Казахстана 24 декабря продолжатся метели и снег

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 декабря на большую часть территории Казахстана повлияет отрог Атлантического антициклона, с которым ожидается прекращение осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме

О метели предупредили жителей ряда регионов страны
Снегопады и метели ожидаются в ближайшие три дня в Казахстане Число жертв штормов в Европе возросло до 9 человек Какие метеоусловия ожидаются 23 декабря в городах страны

Лишь северная и восточная части республики по-прежнему находятся во фронтальной зоне, где сохраняются осадки. Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, в Мангистауской области с пыльной бурей.

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях ожидается местами метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской, Северо-Казахстанской областях- местами туман.

В Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами-низовая метель, ветер 15-20 м/с, в Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях-местами туман.

В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, ночью Алматинской области- местами ожидается туман, в Жамбылской области местами гололед, в Туркестанской области местами ветер 15-20 м/с.

В Атырауской, Мангыстауской областях местами ожидается усиление ветра 15-23 м/с, в Мангистауской области с пыльной бурей.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив