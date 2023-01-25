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На севере ФРГ мужчина напал с ножом на пассажиров поезда

25 Января 2023, 21:40
На севере ФРГ мужчина напал с ножом на пассажиров поезда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере семь человек пострадали в результате нападения с ножом в пригородном поезде на севере Германии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Поезд следовал из города Киль в Гамбург. Нападение, как пишет издание Bild, произошло либо в самом поезде, либо на железнодорожном вокзале небольшого городка Брокштедт (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн). Как заявил представитель полиции ФРГ, незадолго до прибытия на вокзал мужчина напал с ножом на пассажиров.

На место промсшествия, как указывает издание, прибыли сотрудники полиции и экстренных служб. Большая часть железнодорожной станции оцеплена.


Фото: www.bild.de

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