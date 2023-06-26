На севере Египта обрушился 14-этажный дом

КАИР. КАЗИНФОРМ - В египетской провинции Александрия на севере страны в понедельник обрушилось 14-этажное здание, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на губернатора.

По его данным, по меньшей мере один человек пострадал. На место незамедлительно прибыли спасатели, они разыскивают под завалами других людей, которые, возможно, находились в здании на момент его обрушения.

В свою очередь египетская газета Al-Ahram проинформировала, что здание разрушено почти полностью. В результате ущерб был нанесен припаркованным рядом с ним автомобилям. По данным газеты, в здании насчитывалось 13 этажей. Издание также подчеркнуло, что под обломками дома могут находиться не только его жители, но и посетители располагавшегося на первом этаже супермаркета. Информация о числе остающихся под завалами и причине обрушения здания пока не приводится.