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На сервисную модель работы переходят полицейские СКО

30 Декабря 2021 14:50
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На сервисную модель работы переходят полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Северо-Казахстанской области подвели итоги работы в уходящем году и поставили задачи на следующий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы ведомства, обсуждали на итоговом совещании не только успехи, но и недостатки.

Начальник департамента Марат Тулебаев подчеркнул, что по итогам 2021-го года оперативная обстановка в регионе остается стабильной.

В двух сельских районах построили участковые пункты полиции, совмещенные с жильем, открыли три новых стационарных модульных поста полиции, наладили прием обращений и заявлений граждан по принципу омниканальности. Проводится работа по подключению к ведомственной системе видеонаблюдения объектов образования, внедрено сплошное видеонаблюдение в зданиях полиции.

Вместе с тем необходимо активизировать работу по противодействию интернет-мошенничествам, усилить деятельность по обеспечению дорожной безопасности, соблюдению дисциплины со стороны личного состава.

«Переходим к «сервисной модели» работы. Каждый полицейский, наряду с противодействием преступности и профилактикой правонарушений, должен быть ориентирован на прием обращений, консультирование и помощь населению. В приоритете – не только оперативный стиль работы, но и качественное реагирование на все запросы людей», - сказал М.Тулебаев.

Аналогичные оперативные совещания пройдут во всех территориальных подразделениях полиции региона.


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#Северо-Казахстанская область   #МВД РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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