На семь-восемь лет лишили прав павлодарцев за пьяное вождение
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Один из задержанных полицией Павлодара еле стоял на ногах от алкоголя, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Сотрудниками батальона патрульной полиции 26 января, около 21.50, по улице Ломова 162/1, остановлен фронтальный погрузчик. По заключению медицинского освидетельствования водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области. - При патрулировании 28 января, около 15.50, по улице Чкалова полицейскими остановлена автомашина марки «КамАЗ»: водитель авто еле стоял на ногах, и от него исходил резкий запах алкоголя. По заключению медицинского освидетельствования мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения«.
Все водители на семь-восемь лет лишены водительских прав и привлечены к административному аресту на 15 суток.
«С начала 2020 года полицейскими привлечены к ответственности 39 водителей за управление транспортным средством в состоянии опьянения (статья 608 КРКоАП)», - привели статистику в департаменте.
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