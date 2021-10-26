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    20:36, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    На семь млн тенге обманула аферистка иностранцев в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Гражданка Азербайждана, представляясь сотрудницей антикоррупционной службы, обманывала иностранцев. Она обещала им помочь оформить вид на жительство в Казахстане. Таким образом аферистка присвоила 7 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Казыбекбийском районном суде Караганды вынесли приговор 34-летней гражданке Азербайджана, которая обещала потерпевшим за денежное вознаграждение оформить гражданство Чехии и Казахстана. Мошенницу обвили по двум статьям УК РК: пункты 1, 4 части 3 статьи 190 «Мошенничество, совершенное неоднократно в крупном размере» и часть 3 статьи 390 «Самовольное присвоение звания должностного лица, занимающего установленную Конституцией РК должность, с целью получения властных полномочий».

    Надо отметить, женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Вышла на свободу в апреле 2020 года.

    Как стало известно из материала дела, в мае прошлого года подсудимая познакомилась через социальные сети с потерпевшим М. В ходе общения она представилась ему сотрудницей антикоррупционной службы в звании капитана и обещала помочь оформить гражданство Чехии, Казахстана и другие документы за денежное вознаграждение. При этом потерпевшего убедила ее фотография, где подсудимая была в форме сотрудника правоохранительных органов. Он передал ей 2,9 миллиона тенге за оформление гражданства Чехии на всех членов семьи. Таким же образом обвиняемая обманула еще троих иностранцев. Им мошенница пообещала помочь с оформлением вида на жительство в Казахстане. Общая сумма ущерба, причинённая злоумышленницей, составила более 7 миллионов тенге.

    Обвиняемая признала свою вину, и полностью возместила ущерб потерпевшим. Однако суд учёл предыдущие преступления, и приговорил её к 3,9 годам лишения свободы.


    Теги:
    Мошенничество Борьба с преступностью Карагандинская область Правоохранительные органы
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