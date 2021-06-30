На семь миллионов тенге обманул казахстанцев аферист из Бишкека

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Аферист, обманувший казахстанцев на 7 млн тенге, задержан в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Талгарского РУП ДП Алматинской области с заявлением о мошенничестве обратился 44-летний житель села Туздыбастау. С его слов, строитель пообещал построить ему дом по недорогой цене. Взял предоплату в сумме 850 тысяч тенге, но своего обещания не выполнил. Стал скрываться, меняя телефоны.

В ходе досудебного расследования выявлено еще пятеро пострадавших, у которых неизвестный брал деньги за «строительство» дома. Среди них 56-летняя жительница села Байтерек, 36-летний житель города Алматы, 25-летний житель города Шымкента, 34-летний житель поселка Отеген-Батыр и 44-летний житель села Байсерке. Так аферист обманул жителей на 7 млн тенге.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний гражданин Узбекистана, проживающий в городе Бишкеке Республики Кыргызстан. Мужчина признался в содеянном. Полученные обманным путем деньги потратил на личные нужды.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 190 ч. 1 УК РК «Мошенничество». Подозреваемый водворен в приемник распределитель, по выходу из которого на период досудебного расследования ему будет избрана мера пресечения.