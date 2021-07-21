ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На семь лет лишился прав пьяный мотоциклист в Павлодаре. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С апреля 43 мотоциклиста привлечены к ответственности за различные нарушения ПДД, из них 17 лишены водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии.

К примеру, при патрулировании инспектор батальона патрульной полиции в городе Павлодаре по улице Толстого задержал водителя мотоцикла, который согласно результатам экспертизы, управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

По факту составлен административный протокол по статье 608 КоАП РК. Нарушитель лишен водительских прав на семь лет, а также наложен административный арест на 15 суток.

В другом случае на пересечении улиц Камзина – Ак. Чокина мужчина управлял скутером, не имея водительских прав. По факту также составлен административный протокол по статье 612 КоАП РК.

