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    13:49, 21 Июль 2021 | GMT +6

    На семь лет лишился прав пьяный мотоциклист в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На семь лет лишился прав пьяный мотоциклист в Павлодаре. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    С апреля 43 мотоциклиста привлечены к ответственности за различные нарушения ПДД, из них 17 лишены водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии.

    К примеру, при патрулировании инспектор батальона патрульной полиции в городе Павлодаре по улице Толстого задержал водителя мотоцикла, который согласно результатам экспертизы, управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
    По факту составлен административный протокол по статье 608 КоАП РК. Нарушитель лишен водительских прав на семь лет, а также наложен административный арест на 15 суток.
    В другом случае на пересечении улиц Камзина – Ак. Чокина мужчина управлял скутером, не имея водительских прав. По факту также составлен административный протокол по статье 612 КоАП РК.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Транспорт Павлодарская область
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