На семь лет лишили прав водителя такси за употребление наркотиков в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 15 суток ареста и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет получил таксист из Кокшетау, задержанный в состоянии токсикоманического опьянения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

В Кокшетау был задержан 41-летний таксист. Мужчина вызвал подозрение у полицейских.

«Медицинское освидетельствование показало, что водитель автотранспорта находился в состоянии токсикоманического опьянения, вызванного употреблением психостимуляторов (синтетических наркотиков). Постановлением суда мужчина лишен права управления транспортным средством сроком на 7 лет», - отметили в ведомстве.

Всего с начала текущего года к административной ответственности по ст. 608 КРКоАП (управление автотранспортным средством в состоянии наркотического опьянения) привлечено шесть водителей, трое из которых - жители областного центра.

Напомним, в Нур-Султане на одной из центральных улиц города задержали водителя в состоянии алкогольного опьянения. Он был лишен водительского удостоверения сроком на 8 лет.