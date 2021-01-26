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    02:27, 26 Январь 2021 | GMT +6

    На семь лет лишили прав водителя такси за употребление наркотиков в Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 15 суток ареста и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет получил таксист из Кокшетау, задержанный в состоянии токсикоманического опьянения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

    В Кокшетау был задержан 41-летний таксист. Мужчина вызвал подозрение у полицейских.

    «Медицинское освидетельствование показало, что водитель автотранспорта находился в состоянии токсикоманического опьянения, вызванного употреблением психостимуляторов (синтетических наркотиков). Постановлением суда мужчина лишен права управления транспортным средством сроком на 7 лет», - отметили в ведомстве.

    Всего с начала текущего года к административной ответственности по ст. 608 КРКоАП (управление автотранспортным средством в состоянии наркотического опьянения) привлечено шесть водителей, трое из которых - жители областного центра.

    Напомним, в Нур-Султане на одной из центральных улиц города задержали водителя в состоянии алкогольного опьянения. Он был лишен водительского удостоверения сроком на 8 лет.

    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Происшествия Правоохранительные органы Акмолинская область
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